Il Ministero della Salute ha richiamato un lotto di la farina di cocco Baule Volante per la presenza di frammenti metallici. Per lo stesso motivo ha richiamato il cocco in polvere biologico Fior di Loto 500 gr. La farina di cocco è in vendita nei negozi di EcoNasturaSì nelle confezioni di 375 gr e il lotto interessato dal richiamo è quello in scadenza il 5/10/19. Mentre il lotto di cocco in polvere Fior di Loto scade il 22/06/2019, entrambi prodotti a Rivalta Di Torino in via M. D’Antona n 5 da Stella Food srl. Nell’ottica d’informazione quotidiana ai consumatori in materia di allerte alimentari, lo “Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]” nella persona del presidente Giovanni D’Agata, ricorda che i clienti che hanno acquistato i prodotti oggetto del richiamo, possono restituirli al punto vendita che procederà al rimborso. Per visualizzare i richiami del Ministero, basta recarsi sul sito dell’istituzione e cliccare sul link “richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori” sotto la voce “Avvisi sicurezza”.