L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica con grande soddisfazione che è stata completata oggi, sulla S.S.106 nel comune di Corigliano Rossano, la fase relativa ai rilievi per la realizzazione di una rotatoria in località Santa Lucia.

L’opera, fortemente voluta dall’Associazione, è stata accolta dal Compartimento Anas della Calabria che con instancabile lavoro e con grande sensibilità è riuscita a reperire i fondi necessari alla realizzazione di un intervento fortemente voluto dai cittadini poiché ritenuto utile e fondamentale per la sicurezza stradale.

Proprio l’ Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” domenica scorsa ha pubblicato una foto che documenta le lunghe code che, soprattutto nel periodo estivo, si formano a causa dei semafori allo svincolo di Santa Lucia.

Non viene solo posto rimedio ad una questione di sicurezza – che già di per se basta a giustificare l’intervento – ma è anche un grande disagio che i cittadini, i turisti, ecc. vivono da anni per merito di questo svincolo particolarmente trafficato e dove spesso, molto di frequente, l’impianto semaforico risulta non funzionante.

Presente questa mattina sul posto, oltre al Geom. Francesco Aiello dell’Anas con i Cantonieri al seguito, il tecnico incaricato della progettazione Ing. Raffaele Scalise anche il Presidente dell’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” Fabio Pugliese che si è detto «molto contento per l’inizio di un’opera che migliaia di cittadini ci chiedono da anni, in un luogo dove si sono verificati tanti incidenti e che ha creato tanti disagi. Oggi l’Anas dimostra con questo intervento una grande sensibilità, peraltro mai vista prima, di cui chiaramente non possiamo che essere felici».