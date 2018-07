CORIGLIANO-ROSSANO – “La Città che Cambia –

laboratorio civico per costruire la fusione”. È nato il nuovo organismo

interno al movimento Il Coraggio di Cambiare l’Italia che raccoglierà

istanze, proposte, idee che andranno a riempire di contenuti il contenitore

del programma elettorale in vista delle elezioni amministrative di

Corigliano-Rossano, in programma per la prossima primavera. A guidare

questa nuova entità sarà il giovane imprenditore Simone Straface.

L’istituzione del laboratorio politico e l’individuazione del suo

responsabile è stata voluta dal coordinamento civico Corigliano-Rossano del

CCI, presieduto da Vincenzo Scarcello, in accordo con il coordinatore

provinciale, Aldo Marino, e la ratifica della presidenza nazionale.

Il laboratorio sarà un momento di confronto forte e costruttivo per tutti

coloro che volessero portare il loro contributo al Governo della Città. La

scelta, poi, di affidare il direttorio ad un giovane imprenditore va nella

direzione di voler garantire alla neonata realtà urbana un contributo di

idee innovative volte al sostegno delle nuove generazioni.

*Simone Straface*, trentuno anni, è un dottore in Giurisprudenza,

imprenditore – dicevamo – nel settore dei trasporti. Dopo aver conseguito

la maturità scientifica, si è trasferito nella capitale dove si è laureato

presso l’Ateneo di Roma 3. È voluto ritornare in Calabria per gestire

l’azienda di famiglia e lo studio legale associato. Da sempre impegnato

nel civismo, nel corso della carriera universitaria è stato anche candidato

al senato accademico.