«Non è del Movimento il favore espresso da un gruppo di finti attivisti 5stelle

di Corigliano-Rossano in ordine ai lavori per il raddoppio della strada statale 106

nel tratto Roseto-Sibari». Lo precisano, in una nota, tutti i parlamentari M5s eletti

in Calabria, i quali aggiungono: «Si tratta di un falso evidente, con cui dei furbastri,

ignoti e di certo non riconosciuti come espressione dell’impegno 5stelle sul territorio,

provano a confondere le acque utilizzando lettere aperte e comunicati stampa in maniera

del tutto arbitraria, cioè senza legittimazione politica e peraltro senza alcun

riferimento ai Meet Up presenti nella Sibaritide». «Pertanto invitiamo – continuano

i parlamentari 5stelle – le redazioni delle testate giornalistiche calabresi a

non pubblicare tali note, in quanto non sono ascrivibili a portavoce eletti con il

Movimento 5stelle né a veri attivisti appartenenti ai Meet Up, costantemente impegnati

in favore della comunità». «L’aspetto più grave – concludono i parlamentari

5stelle – è che, a soggetti esterni al Movimento, le riferite uscite stampa servono

soltanto a sostenere interessi speculativi lontani dal nostro spirito, che è di

confronto aperto, di massima condivisione interna e con i cittadini delle aree interessate

da progetti e interventi pubblici».