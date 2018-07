Rende – I portavoce del M5S Alessandro Melicchio, eletto alla Camera dei Deputati

e il Consigliere Comunale di Rende Domenico Miceli tornano ad affrontare la questione

depurazione: “Lo stato della depurazione in tutta la Calabria è ormai critica.

E’ vergognoso in particolare, per quanto riguarda l’area urbana cosentina, il

disastro prodotto dalla gestione partitica del Consorzio Vallecrati e del dipartimento

regionale preposto, e la responsabilità non può che ricadere sui Sindaci di Cosenza

e Rende e sul governatore Oliverio”. Il parlamentare Melicchio sottolinea che “i

dati del monitoraggio svolto lungo le coste calabresi da Goletta Verde tra il 10

e il 13 luglio sono impietosi: in Calabria su 22 punti monitorati oltre la metà

risultano inquinati. In particolare i tecnici di Legambiente rilevano un forte inquinamento

alla foce del Crati”. Giova ricordare che il depuratore consortile “Valle Crati”

del capoluogo Cosenza e della città di Rende, sito in località “Coda di volpe”,

scaricava liquami e fanghi direttamene nel Fiume Crati, il più lungo della Calabria,

per come accertato dall’inchiesta dei Carabinieri Forestali del Colonnello Giorgio

Borrelli: ben 141 casi di sversamento illecito in soli due mesi, attività che, stando

alle risultanze del Procuratore della Repubblica Dott. Spagnuolo e del Procuratore

Aggiunto Dott.ssa Manzini, venivano realizzate secondo precise direttive impartite

agli operai addetti alla manutenzione. “Ma gli interventi previsti su Rende – continua

il deputato del M5S Melicchio – parlano di un avvio dei lavori solo nel dicembre

2019 e di un’uscita prevista dalla procedura d’infrazione a cui ci condanna l’Europa

nel giugno del 2023”. Il consigliere Miceli rincara la dose: “Sulla depurazione

il Consorzio Vallecrati ha fallito e il Sindaco Manna, che fa parte a pieno titolo

– membro di diritto – del cda, deve prenderne atto e assumersi le relative responsabilità,

perché le decisioni prese dal Consorzio, molte delle quali incomprensibili, per

estensione sono proprie anche della sua amministrazione. Se il Consorzio non è in

grado di far funzionare l’impianto di depurazione sito nel Comune di Rende, il Consorzio

va sciolto immediatamente. Tutelare il territorio del Comune di Rende e non solo

quello visto che il Crati attraversa molti altri Comuni, è obiettivo primario del

Movimento 5 Stelle. Se la gestione consortile non cambia, a partire dal suo presidente,

meglio porre fine alla sua esistenza e renderci autonomi per quel che riguarda la

depurazione delle acque che, precisiamo, deve essere gestita dal pubblico e non dai

privati.” I due portavoce del M5S segnalano infine “come la disponibilità finanziaria

per poter uscire dalle procedure di infrazione europea sia a disposizione degli amministratori

fin dal 2012, con la delibera Cipe n.60, ma l’incapacità prettamente politica

di (mala)gestione della depurazione ci ha condotti fin qui”. “Saremo presenti

alla manifestazione di mercoledì davanti al depuratore consortile di Rende” concludono

Melicchio e Miceli “e verificheremo le informazioni divulgate dai membri dei Comitati

per quanto riguarda i vincoli propri di quelle aree dov’è previsto il potenziamento

del depuratore”.