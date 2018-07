Siderno investe sui libri e punta sulla cultura. Stamani, nella sala

convegni della biblioteca comunale di via Reggio, è stata presentata

l’edizione 2018 della rassegna “7 libri per 7 sere” che prenderà il via

venerdì 27 luglio e si concluderà giovedì 2 agosto.

La manifestazione, organizzata dall’associazione “Amici del Libro e della

Biblioteca”, col patrocinio del Comune di Siderno e in collaborazione con

lo spazio culturale “MAG. La ladra di libri”, avrà luogo ogni sera a

partire dalle 21,30 nel giardino della biblioteca. Al salottino dei

relatori si avvicenderanno autori di fama nazionale, selezionati da Aalb in

maniera tale da dare vita a un programma ricco e variegato, capace di

destare l’interesse del pubblico più vasto.

La conferenza stampa di presentazione è stata aperta dal sindaco Pietro

Fuda, appassionato lettore, che ha dato notizia dei recenti acquisti di

nuovi e prestigiosi volumi della biblioteca comunale.

“Abbiamo completato – ha detto il primo cittadino – le enciclopedie

Treccani e Utet, più l’autorevole “Storia del Mezzogiorno” di Galasso e

Romeo, uno dei capisaldi del pensiero e della cultura meridionalista”. Tra

i nuovi innesti, anche il vocabolario di Tullio De Mauro, che il sindaco

Fuda ha definito “Il più elastico rispetto ai mutamenti linguistici in

divenire”, alcuni testi che verranno donati dal concittadino Benito Stinà,

appassionato di astronomia, e la Storia dell’Europa vista dal Mediterraneo

edita da Salerno.

In più, il sindaco ha aggiunto che “Contiamo di comprare anche i grandi

trattati scientifici che servono agli studenti universitari e il cui

acquisto peserebbe moltissimo sulle famiglie e siamo aperti a tutti i

suggerimenti che arrivano dai cittadini perché vogliamo portare volumi che

siano utili e fruibili”.

Entrando nel merito di “7 libri per 7 sere”, l’assessore al ramo Ercole

Macrì l’ha definita “Una manifestazione di punta e trampolino di lancio

della cultura a Siderno e spero – ha detto – che si verifichi il successo

dell’anno scorso, con la presenza di molti giovani. La biblioteca in un

posto centrale – ha proseguito l’assessore – era uno dei principali

obiettivi della campagna elettorale, e l’abbiamo raggiunto, tanto che

questo luogo ospita altri eventi, come il casting del film “Zero zero

zero”. Inoltre, stiamo andando avanti con altri progetti ispirati allo

scultore Giuseppe Correale e alla Beat Generation, anche nell’ambito della

valorizzazione del borgo antico di Siderno Superiore”.

Il presidente dell’associazione “Amici del libro e della biblioteca” Cosimo

Pellegrino, infine, ha enumerato gli eventi in programma (visualizzabili in

dettaglio nella locandina allegata) evidenziando come “Abbiamo inteso – ha

detto – contribuire a creare un contesto sociale civile e sereno, partendo

proprio dai libri per allargare la discussione sulle grandi tematiche della

società odierna, tanto che AALB è divenuta un luogo di confronto e

approfondimento”.

Prima di congedarsi, il sindaco Fuda ha ricordato altri due appuntamenti

culturali in programma a Siderno: il 6 agosto, infatti, tornerà Simone

Oggionni che dialogherà col vescovo Oliva sull’enciclica “Laudato sì” di

Papa Francesco, mentre il 7 agosto Mario Capanna presenterà il suo libro

“Noi tutti” (2018, Garzanti) incentrato sul cinquantesimo anniversario del

’68.