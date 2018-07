Pubblica amministrazione, Siclari (FI): “Proposta di Tajani unica percorribile”

«La proposta del presidente Tajani, di chiedere uno sforamento del 3% per pagare

i debiti della pubblica amministrazione va presa immediatamente in considerazione

e tradotta in atto concreto». Così il senatore di Forza Italia, Marco Siclari, in

riferimento a quanto affermato dal presidente del Parlamento europeo alla conferenza

stampa del partito azzurro, alla presenza anche del capogruppo al Senato, Anna Maria

Bernini, del capogruppo alla Camera, Mariastella Gelmini e del portavoce dei gruppi

parlamentari, Giorgio Mulè. «Credo che l’idea di Tajani sia quella percorribile nel

più breve tempo possibile per dare ossigeno tanto alla pubblica amministrazione,

quanto a tutte quelle imprese e quei cittadini che hanno lavorato con abnegazione

per lo Stato e che ancora oggi attendono che il lavoro operato venga retribuito».

Per Siclari «quanto affermato da Tajani dimostra, ancora una volta, come in politica

occorra essere non solo propositivi ma concreti». «I contenuti emersi nell’incontro

e sostenuti da Tajani, Bernini, Gelmini e Mulè dimostrano – prosegue Siclari – come

Forza Italia sia più viva di quanto si possa immaginare. Siamo uniti e compatti e

torneremo più forti di prima. Il nostro obiettivo è andare al Governo il prima possibile

per fornire le risposte necessarie al Paese. Finalmente – conclude – sono stati messi

in agenda argomenti sui quali il Governo attuale ha proclamato solo grandi slogan,

salvo poi fare il contrario o addirittura completamente nulla».