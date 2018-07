CATANZARO – 24 LUGLIO 2018. Consegnati i lavori di ripristino

strutturale del pontino sito in località Solleria, nella zona

industriale di Marcellinara, e i lavori che interesseranno la

manutenzione della Strada provinciale 168/1. A darne notizia il

presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, che questa mattina

– accompagnato dal dirigente del settore Viabilità dell’Ente intermedio,

ingegner Floriano Siniscalco, dal responsabile unico del procedimento,

ingegner Roberto Iiritano e dal direttore dei lavori, geometra Luigi

Cimino – ha effettuato un sopralluogo, alla presenza del sindaco di

Marcellinara, Vittorio Scerbo, del vice sindaco Giampiero Cittadino, e

del consigliere Saverio Gariano. I lavori, per un ammontare di 121.500

euro, sono stati affidati alla Presila Costruzioni srl.

L’importante arteria, l’unica alternativa alla SS280 dei Due Mari, dopo

essere stata inibita al transito per un breve periodo lo scorso anno

(per consentire le necessarie verifiche tecniche al fine di accertare le

reali condizioni del ponte Calderaro), al momento è transitabile a senso

unico alternato su una sola corsia e transito a velocità ridotta. Sulle

spalle del manufatto sarà eseguito il ripristino volumetrico-strutturale

del calcestruzzo degradato; lato spalla est, sarà realizzato un

drenaggio al fine di eliminare il defluimento sotterraneo delle acque.

In particolare, sarà realizzato un drenaggio con pietrame posato in una

trincea rivestiva di telo drenante con interposizione alla base di un

tubo drenante in pvc utile a raccogliere le acque sotterranee

allontanandole nella scarpata laterale.

“Pur tenendo conto del fatto che la cantierizzazione sarà

inevitabilmente influenzata dalla pausa estiva, i lavori inizieranno a

breve – afferma il presidente Bruno -. Gli interventi consentiranno di

eliminare le infiltrazioni di acque meteoriche nonché lavori a

salvaguardia della conservazione del pontino, ripristinando le

condizioni di sicurezza e percorribilità dell’arteria che rappresenta

l’unica alternativa alla SS280 dei Due Mari. Abbiamo lavorato con

determinazione per superare le criticità, restituendo la fruibilità in

sicurezza a questa importante strada provinciale, e questo nonostante le

tante difficoltà economiche che continuano a segnare la vita finanziaria

e amministrativa delle Province che invece vedono proprio la viabilità

tra le funzioni fondamentali da garantire”.

Il presidente Bruno ha anche effettuato un sopralluogo in località

Vignale, al termine del quale si è deciso di intervenire con una perizia

per la manutenzione e la messa in sicurezza del tratto interessato

all’inizio del paese.