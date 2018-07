Tripodi (FI): “Daremo battaglia su Decreto Senza Dignità”

“La nostra è un opposizione chiara e netta ad un decreto dove la dignità

delle aziende e dei lavoratori semplicemente non esiste”. Lo dichiara Maria

Tripodi deputata di Forza Italia che prosegue: “la bocciatura da parte del

Governo Conte dei nostri emendamenti su FlatTax, incentivi al Sud per le

assunzioni femminili e reintroduzione dei voucher, non ci intimorisce e

anzi ci spinge ad andare sino in fondo ed essere sentinelle dell’Italia

produttiva, moderata e onesta. Proprio per tali ragioni stamani abbiamo

illustrato le nostre proposte sull’economia. Come sottilineato dai

Presidenti dei gruppi Parlamentari e dal Vice Presidente Antonio Tajani –

prosegue Tripodi – daremo battaglia per contrastare l’approvazione di un

decreto a trazione grillina dove sono evidenti i peggiori retaggi della

sinistra statalista. A tutto questo la Lega non può rimanere sorda o

indifferente ne va del rispetto degli elettori che il 4 marzo hanno dato

fiducia alla coalizione di centrodestra, facendola prevalere su altri

schieramenti – conclude l’esponente azzurra”.