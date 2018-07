Questa la nota apparsa sulla pagina Facebook del Comune di Taurianova:

La Giunta Comunale ha approvato nelle scorse settimane una importante deliberazione che rappresenta un segno di attenzione verso i cittadini e una concreta azione volta a contenere il peso di una imposizione che – come l’IMU – talvolta si traduce in esborsi di somme ingenti e non sostenibili. Gli assessori Carmela Patrizio e Luigi Mamone, cercando di valutare le varie casistiche per la quale l’edificabilità è in concreto condizionata e limitata da fattori oggettivi di varia natura hanno sviluppato e proposto una deliberazione nella quale sono previste una serie di classificazioni dei suoli e le relative riduzioni da applicarsi alle aliquote partendo dalla considerazione che è più corretto distinguere le effettive potenzialità economiche delle singole porzioni di suolo.

Nella stessa delibera è stato dato agli uffici competenti l’indirizzo alla rideterminazione dei prezzi delle aree fabbricabili specificatamente individuate nelle tavole del P.R.G. dai vari ambiti, a partire dai quali di procederà al calcolo delle aliquote da applicare per il calcolo dell’IMU. Con questo il Sindaco Scionti e la Giunta ancora una volta hanno inteso rappresentare la loro attenzione verso i cittadini, molti dei quali a causa dell’IMU prevista con una vecchia delibera, stavano subendo una imposizione che da subito è apparsa agli occhi dell’Amministrazione tutta realmente afflittiva.