Sta per concludersi, con riscontri oltremodo positivi, il progetto “E….STATE CON NOI”, promosso dall’Amministrazione Comunale con lo scopo di offrire ai partecipanti opportunità di socializzazione, di avvicinamento alla cultura del territorio e alla pratica sportiva. Da metà giugno fino al termine del corrente mese di luglio più di cento bambini dai 6 agli 11 anni hanno avuto modo di acquisire un’esperienza di attività educativa, formativa e aggregativa. Il progetto, proposto dall’Assessore alle Politiche Sociali Patrizia Guerrisi, si prefigge di offrire alle famiglie uno strumento pratico e di semplice accessibilità, anche al fine di sperimentare modalità educative innovative durante il tempo libero dei minori.

Grazie all’impegno dei volontari del Servizio Civile Nazionale sono state proposte varie attività, sportive, culturali, creative, ludiche e manuali, organizzate in strutture presenti in città e località limitrofe. Al centro dell’azione pedagogica, come ha spiegato l’Assessore Guerrisi, l’animazione e il divertimento per favorire la crescita dei ragazzi in una dimensione di gruppo, puntando alla loro maturazione attraverso la responsabilizzazione e l’autonomia, individuali e di gruppo.

Il progetto, rivolto a tutti i minori presenti sul territorio, ma in particolar modo a quelli che vivono situazioni di disagio, precarietà ed emarginazione, si propone la loro crescita e il positivo inserimento nella società. Il fine ultimo, nelle intenzioni dell’Amministrazione Comunale, è quello di offrire ai ragazzi opportunità e spazi in cui poter vivere positivamente rapporti con adulti e coetanei promuovendo e incrementando le competenze, gli interessi e le capacità di cui gli stessi sono portatori.