Catanzaro – Il Centro Unico Vaccinazioni del Distretto di Lamezia Terme, afferente al Dipartimento di Prevenzione, verrà inaugurato martedì 31 luglio 2018 alle ore 11:00, nei locali al primo piano dell’ex ospedale, in via Sottotenente Notaro (colle Sant’Antonio) Lamezia Terme. Il Centro Unico Vaccinazione sarà il punto di riferimento per tutto il territorio di Lamezia Terme e per i 21 comuni afferenti al Distretto lametino. Il Centro, così come è stato concepito, consentirà l’accesso di grandi e piccoli sia di mattino che di pomeriggio previa prenotazione, facilitando così le famiglie e gli adulti che si devono vaccinare.

Il nuovo Centro vaccinale, che sarà fornito dei presidi di pronto intervento per una maggiore sicurezza vaccinale, è più centrale rispetto all’ospedale di riferimento per ogni possibile evenienza ed inoltre, grazie alle dotazioni tecnologiche, consentirà la conservazione ottimale dei vaccini (mantenimento della catena del freddo, con registrazione in continuo della temperatura), la progressiva implementazione dell’anagrafe vaccinale informatizzata, adeguandosi così a tutti i requisiti richiesti dalla normativa sull’accreditamento per tale tipologia di servizio. Per consentire le operazioni di trasferimento di materiali documentali e alcune apparecchiature le vaccinazioni saranno sospese nei giorni 30 e 31 luglio 2018. L’Asp di Catanzaro si scusa per gli eventuali disagi che si potranno arrecare alla popolazione.

Alla cerimonia inaugurale saranno presenti il Direttore Generale dell’ASP di Catanzaro Giuseppe Perri, il Direttore Sanitario Aziendale Amalia Maria Carmela De Luca, il Direttore Amministrativo Aziendale Giuseppe Giuliano, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Giuseppe De Vito, il Direttore del Presidio Ospedaliero Unico Antonio Gallucci, il Responsabile della Struttura Semplice Vaccinazioni Rosario Raffa insieme a tutti gli Operatori della struttura. Sono state invitate a partecipare le Autorità civili, militari, religiose e le Associazioni del territorio.