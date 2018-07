La cantautrice italiana Mariella Nava, di origine pugliese, di forte temperamento espressivo, con tante compartecipazioni con grandi artisti e come testimoniala sua pregna carriera professionale , farà vibrare la prima edizione castrovillarese intitolata “Premio d’Autore”, mercoledì 25 luglio, a partire dalle ore 21,30 , presso l’Accademia dei Saperi & dei Sapori (ex mattatoio- luogo recuperato dall’Amministrazione municipale), con i musicisti Sasà Calabrese e Roberto Guarino. L’evento, Acustico, organizzato dal Comune, rilancia la bella musica d’autore attraverso interpreti e sensibilità d’eccezione, riproponendo, contestualmente, alla fruibilità più diffusa, un luogo- spiega l’Amministrazione- riqualificato ed ideato per interagire al massimo con le capacità e talenti.