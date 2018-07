Questa la nota pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Taurianova:

A partire dalla 13° posizione su un totale di 4176 richieste compaiono nella graduatoria allegata al Decreto Direttoriale 18 agosto 2018, n. 363, le 7 scuole del territorio Comunale di Taurianova per le quali grazie all’instancabile lavoro degli uffici e per indirizzo dell’Assessore Patrizio era stata inoltrata la richiesta di finanziamento per la realizzazione delle verifiche di vulnerabilità sismica e progettazione di interventi di adeguamento antisismico sugli edifici di proprietà pubblica adibiti ad uso scolastico, ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, in seguito all’avviso pubblico del MIUR del 28/03/2018. Il lavoro sul tema della vulnerabilità sismica iniziato mesi fa, che ha visto il lavoro sinergico dell’assessore Patrizio e dell’ufficio Tecnico, aveva portato ad un corposo e dettagliato studio con il quale in maniera puntuale si è individuato quanto necessario in termini di piano di indagini, analisi e costi globali degli interventi.

Tutti gli edifici scolastici dislocati nel Comune di Taurianova, costruiti prima dell’entrata in vigore delle NTC 2008, sono stati candidati per ottenere il finanziamento del MIUR e oggi è per noi motivo di grande orgoglio comunicare che tutti i plessi (7 su 7) per cui si sono presentate le candidature sono stati ricompresi nell’elenco degli edifici finanziati sin dalle primissime posizioni e con elevati punteggi. Il finanziamento totale ottenuto è di 222.412,20. Nell’esprimere grande soddisfazione intendiamo ringraziare l’Ufficio Tecnico, il Geometra Sergi, nuova e importante risorsa dei nostri uffici e l’architetto Cardona, i quali lavorando e cooperando con la Giunta, ci hanno permesso di ottenere questo importante risultato.