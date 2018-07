Attivato il servizio di parcheggi a pagamento sul lungomare nord di Roccella

Il Comune di Roccella Ionica ha avviato, dallo scorso fine settimana, il servizio sperimentale di parcheggia pagamento lungo la via Marina lato nord, a partire dall’Area Fitness e sino all’ingresso al Porto delle Grazie.

L’iniziativa, finalizzata a garantire una più ordinata gestione del traffico veicolare nella zona più affollata, per l’arrivo di moltissimi bagnanti e turisti nel periodo estivo, ha subito prodotto ottimi risultati.

Nelle prime giornate di operatività sono stati occupati oltre 700 stalli.

Vista la fase sperimentale del servizio, il pagamento del parcheggio può avvenire per mezzo di schede prepagate, tipo “gratta e parcheggia”, distribuite presso tutti gli esercizi commerciali presenti nella zona interessata dal servizio:

Lido Undamaris,

Lido Aloha Beach,

Bar Belvedere,

Darsena Zero c/o Porto delle Grazie,

Tabacchi Ursino – Piazza Primavera.

All’occorrenza, anche il personale del Comando di Polizia Municipale adibito al controllo dell’area è, altresì, organizzato per la distribuzione delle schede prepagate.

Il servizio proseguirà per tutto il periodo estivo, durante tutti i giorni. La tariffa per il parcheggio è di €. 4,00 per l’intera giornata e di €. 2,50 per mezza giornata, vale a dire dalle ore 9.00 alle ore 15.00 o dalle ore13.00 alle ore 19.00.

I cittadini residenti a Roccella Jonica ed i proprietari di immobili siti sul territorio roccellese,sono esentati dal pagamento del parcheggio, esponendo un tagliando d’esenzione da ritirare presso il Comando della Polizia Municipale.

L’Amministrazione Comunale ringrazia la Polizia Municipale per l’ottimo lavoro svolto nonché tutti i turisti e visitatori per la collaborazione.