«Basta con il consumo di suolo e la cementificazione selvaggia. Non consentiremo

che a Caraffa sorga Grassettopoli, su cui lo scorso 22 maggio la Regione Calabria

ha dato parere negativo nella Valutazione ambientale strategica » . Lo affermano,

in una nota, i parlamentari M5s Bianca Laura Granato e Paolo Parentela, che aggiungono:

« È molto grave che, in barba a tale parere, la giunta comunale di Caraffa abbia

ora deliberato il via libera allo schema di convenzione per l’opera, il cui costruttore

appartiene al noto gruppo Ligresti. Verificheremo ogni aspetto e interverremo contro

qualsiasi forzatura » . «L’enorme insediamento edilizio che si vorrebbe realizzare

– continuano i parlamentari 5stelle – non ha alcun senso. Si tratta dell’ennesimo

progetto legato a una vecchia cultura che a lungo ha imperato in Calabria, troppo

spesso di speculazione affaristica e di abbrutimento dei luoghi privo di utilità

pubblica. Siamo sempre stati contrari a questo tipo di politica, che nella nostra

terra ha distrutto la bellezza e la memoria, compromettendo uno sviluppo sostenibile

fondato sulla vocazione dei singoli territori » . «Perciò – concludono Granato

e Parentela – agiremo in ogni sede per impedire che il mostro di Grassettopoli

possa nascere, in assoluta coerenza con il nostro concetto dell’urbanistica, dell’ambiente

e delle regole».