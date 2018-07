Rupert Everett al Magna Graecia Film Festival

Parata di stelle internazionali e nazionali alla 15° edizione del Magna Graecia Film Festival, che ancor prima del suo inizio ha voluto regalare al pubblico catanzarese anche la presenza del famoso e amato attore di origine britannica Rupert Everett. Insieme a lui, come noto, ci saranno anche i Premi Oscar Oliver Stone e Richard Dreyfuss. Ma la notizia della partecipazione alla serata inaugurale di sabato del 15. Mgff di Rupert James Hector Everett, questo il suo nome completo, è davvero sensazionale e per certi versi inattesa. Everett, nato il 29 maggio 1959 nella contea di Norfolk in Inghilterra, da una famiglia discendente per linea materna dal maggiore scozzese Hector Lachlan Stewart MacLean e dai baroni Vyvyan di Trelowarren e von Schmiedern. Educato nella cattolica Farleigh School, e in seguito dai monaci benedettini all’Ampleforth College, a 16 anni ha lasciato la scuola per trasferirsi a Londra e intraprendere così la carriera di attore alla Central School of Speech and Drama. Reduce dalla sua prima regia con The Happy Prince, è come ovvio divenuto famoso al grande pubblico per le recitazioni in film quali Una Notte con la Regina, Hysteria, Wild Target, L’importanza di chiamarsi Ernest, L’ispettore Gadget, Shakespeare in Love, La Pazzia di Re Giorgio, Pret-a-Porter, Ballando con uno sconosciuto e moltissimi altri. Si tratta dunque di una grande star del panorama cinematografico mondiale che ha deciso di prendere parte a una kermesse ogni anno sempre più prestigiosa e ambita.