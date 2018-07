Il Consiglio Metropolitano ha approvato nella seduta di ieri, a maggioranza dei presenti il Regolamento degli indirizzi e delle procedure per le nomine, le designazioni e le revoche dei rappresentanti della Città Metropolitana di Reggio Calabria presso organismi partecipati, atto di fondamentale importanza, fortemente voluto dal Sindaco Falcomatà, e di cui la vecchia Provincia non si era mai dotata, attraverso il quale, come previsto dalla Testo Unico Enti Locali, il Consiglio individua i criteri di scelta a cui il Sindaco Metropolitano dovrà conformarsi per la nomina dei rappresentati dell’Ente presso organismi a vario titolo partecipati dalla Città Metropolitana.

Inoltre, il Regolamento, fissa, finalmente, le procedure di evidenza pubblica attraverso le quali verranno formati, e semestralmente aggiornati, gli elenchi dei professionisti e degli esperti dai quali il Sindaco potrà attingere per le nomine da realizzare.

L’adozione dell’atto regolamentare rappresenta una netta discontinuità con un passato di nomine fatte senza alcuna pubblicità e consente alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, grazie all’azione della Amministrazione Falcomatà, di adeguarsi agli standard di legalità e pubblicità previsti dalla legge nazionale ed europea.