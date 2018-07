Sveglia Metropolitana con l’inno di Forza Italia per il primo cittadino. “Il Sindaco Giuseppe Falcomatà, in riferimento alla legge Delrio 56/2014, non sta facendo nulla e non ha alcuna intenzione di battersi per dare una speranza alla popolazione e alla Città Metropolitana di Reggio Calabria”. È quanto affermano in una nota congiunta, il consigliere comunale Giuseppe D’Ascoli, Nuccio Pizzimenti e Vincenzo Barca del Coordinamento Provinciale Enti – Locali Forza Italia Reggio Calabria Città Metropolitana. Incalzano gli azzurri, il Sindaco Falcomatà, è silente ed arroccato sulle posizioni imposte dal Pres. della Regione Calabria Mario Oliverio. Noi non ci stiamo più, a vedere una grande opportunità, fonte di sviluppo, ferma ormai da diversi anni alla linea di partenza”.

In questi giorni Nuccio Pizzimenti, aveva sollevato mediaticamente la questione delle Deleghe e Funzioni spettanti per la Metro City, pertanto con un gioco di squadra, sta coinvolgendo quanti hanno a cuore le sorti della Città, che vive una fase non entusiasmante sotto il profilo politico amministrativo, ed afferma: “SIamo Fiduciosi di avere anche l’autorevole consulenza per arrivare all’approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni a favore della Città Metropolitana di Reggio Calabria di Antonino Minicuci, Presidente dell’associazione “La Città Metropolitana per lo sviluppo della Calabria”, che è stato per sei anni, Segretario e Direttore Generale della Provincia di RC, e che nel merito ha già inviato illo tempore lettere al Presidente del Consiglio Regionale Nicola Irto, al Governatore Mario Oliverio, ed al Ministro degli Interni Marco Minniti”.

I Forzisti dell’area metropolitana reggina, lanciano un grido d’allarme, e sostengono, che intervenire in tal senso è importante per implementare e rendere operative le eventuali funzioni e le Deleghe nei settori strategici come l’Agricoltura, il Turismo, i Trasporti, la Formazione l’Ambiente, con il rafforzamento delle deleghe già a regime con fondi adeguati”. Gli esponenti azzurri su questo percorso anche con il coinvolgimento del “Gruppo di Forza Italia della Città Metropolitana” hanno altresì registrato piena sintonia con il Gruppo Area Socialista e Popolari di Pierpaolo Zavettieri, quindi ora è necessario imprimere l’attuazione di una responsabile azione politica, soprattutto nel rispetto dei ruoli istituzionali da parte della Regione Calabria, nelle attribuzioni delle funzioni e delle deleghe alla Città Metropolitana di Reggio Calabria”. A conclusione della nota stampa, Nuccio Pizzimenti afferma: “Nei prossimi giorni ci attiveremo a sostegno delle nostre idee, con altre azioni politiche per cercare di risolvere la situazione in essere”.