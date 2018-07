Con l’avvio del “Giubileo dei Sanrobertesi nel mondo” verrà installato nel Comune di San Roberto (RC) da stasera all’interno del Parco Comunale un infopoint turistico dove sarà possibile ricevere informazioni non solo turistiche, ma anche di pubblica utilità. Il personale del Comune di San Roberto verrà impegnato, altresì, nella vendita di magliette e gadget sul Giubileo e, soprattutto, dei biglietti per il servizio “Marebus”.

Il “Marebus”, finanziato e sostenuto dall’Amministrazione Comunale, collegherà tutti i giorni dall’1 al 21 agosto San Roberto con la spiaggia di Scilla. La partenza è fissata alle 13.45, il ritorno da Scilla alle ore 19.00. Un servizio importante, che permetterà a molti di lasciare la propria auto, di dimenticare lo stress per il parcheggio ed il traffico, e spostarsi in riva al mare, comodamente ed in allegria. Da oggi, inoltre, sarà possibile usufruire del servizio di navetta gratuita predisposto dall’amministrazione, che permetterà a chi lo volesse di spostarsi, in occasione delle attività organizzate per il Giubileo dei Sanrobertesi nel mondo, nelle diverse frazioni del Comune di San Roberto.