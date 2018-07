Ancora una sponsorizzazione di prestigio, un’altra importante azienda che decide di puntare sulla Top Volley Lamezia. Al fianco di Conad e Mobili Franco Perri anche Mobilturi è pronta a sostenere anche per questa stagione i colori giallorossi, dopo averlo già fatto con ottimi risultati nell’ultimo campionato. Con 2.000 rivenditori in tutto il territorio nazionale e 400 cucine prodotte al giorno, Mobilturi rappresenta il marchio di punta del Gruppo Turi ed è leader nella produzione di cucine Made in Italy, tanto da diventare, nel marzo scorso sponsor della trasmissione Rai “I soliti ignoti” con un testimonial d’eccezione come Amadeus. “Crediamo nel progetto ambizioso del club giallorosso – ha dichiarato Vito Turi Presidente del Gruppo Turi – nella costanza e nella testardaggine di questa società che va avanti nonostante le difficoltà incontrate. Sono solidi e duraturi come le nostre cucine!”