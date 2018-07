“Forza Italia e’ da sempre con concretezza dalla parte dei lavoratori del comparto difesa, pertanto dopo la Sentenza della Consulta che ha dichiarato illegittimo il divieto per i militari di associarsi in sindacati, riteniamo necessaria la presentazione di una proposta di legge che ne tuteli i diritti e che vada ad affiancare il Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, applicabile anche all’amministrazione militare per effetto del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90.” Lo dichiarano in una nota congiunta i deputati azzurri Tripodi, Fascina, Fontana, Perego di Cremnago, Vito, Ripani, Siracusano componenti della Commissione Difesa della Camera.