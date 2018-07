Per consentire ulteriori operazioni e prove di verifica della funzionalità degli impianti all’interno della galleria ‘Limina’, lungo la strada statale 682 “Jonio-Tirreno”, saranno necessarie alcune limitazioni al transito tra i territori comunali di Mammola e Cinquefrondi, in provincia di Reggio Calabria.

Le attività si rendono necessarie a causa del guasto della linea di media tensione che interessato la galleria ‘Limina’ nei giorni scorsi.

Nel dettaglio, nelle notti di lunedì 30, martedì 31 e mercoledì 1 agosto 2018, nella fascia oraria notturna (22:00 – 06:00), sarà in vigore un senso unico alternato regolato da impianto semaforico lungo il tratto compreso tra lo svincolo ‘Limina’ (escluso) al km 18,050 e le aree di servizio (escluse) al km 26,650.

