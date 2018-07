Un altro schiacciatore viene annunciato dalla Pallavolo Franco Tigano Palmi. Altro colpo da serie A. Filippo Agostini è il nome del posto 4 che arriva alla corte di Antonio Polimeni. Ancora molto giovane, classe 1994, Agostini è considerato nel mondo della pallavolo nazionale un grande ricettore, dote che lo impreziosisce molto come giocatore, essendo molto scarna l’offerta di ricettori nel volleymercato. Il nuovo arrivato dovrà garantire alla squadra una percentuale di “ricezione perfetta” abbastanza alta in modo di consentire uno sviluppo del gioco imprevedibile ed efficace. Ha le doti che servono alla squadra e il suo arrivo alza l’asticella della qualità nei fondamentali di seconda linea. Lo scorso anno Agostini (che un “mancino)ha giocato in A2 nella Monini Spoleto disputando una grande stagione insieme alla sua squadra culminata con la disputa dei play off promozione, persa solo in finale contro l’Emma Villas Siena.

“Ho parlato con mister Polimeni e il suo progetto mi ha subito convinto. Un progetto ambizioso che richiede massimo impegno. Sono pronto alla sfida e al lavoro e con il sostegno dei tifosi sono certo che raggiungeremo l’obbiettivo”