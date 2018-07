La terza Commissione consiliare, ‘Sanità, Attività sociali, Culturali e formative’, presieduta dal consigliere Michele Mirabello, ha approvato all’unanimità una proposta di legge di iniziativa del consigliere Giovanni Nucera in materia di promozione di politiche giovanili.

Nel corso dei lavori, la Commissione ha audito il consigliere Gianluca Gallo, cofirmatario di un ordine del giorno con i consiglieri Domenico Tallini e Fausto Orsomarso, sulla riorganizzazione del sistema di interventi di politica sociale e dei servizi sociali.

“Voglio ringraziare i colleghi consiglieri Gallo, Tallini e Orsomarso – ha detto il presidente Michele Mirabello – per il loro contributo su una materia così delicata come il welfare regionale. Ringrazio anche l’assessore regionale alle Politiche sociali, dottoressa Angela Robbe, per la sua presenza ai lavori e per avere esposto le iniziative della Giunta, in un momento segnato da difficoltà in cui versano le strutture socio-assistenziali e le persone che ne fanno riferimento a causa dei ritardi nella corresponsione delle rette. L’obiettivo di questo Consiglio regionale e di questa Regione – a mio parere, ha specificato Michele Mirabello – è di dare il massimo di attenzione possibile verso gli ultimi della nostra comunità e verso chi li assiste con cura e attenzione. E’ una partita che la Regione deve assolutamente vincere recuperando in un alveo di normalità i tempi di corresponsione finanziaria alle strutture convenzionate, garantendo così una migliore condizione di vita per chi spesso non ha nessuno su cui potere contare”.

Durante i lavori, la Commissione ha incardinato due proposte di legge sull’utilizzo farmacologico dei cannabinoidi (proponenti i consiglieri Mirabello e Esposito); una proposta di legge a firma dei consiglieri Sergio e Battaglia a sostegno di soggetti mutuatari dell’abitazione principale in caso di morosità incolpevole; una proposta di legge di iniziativa del consigliere Giuseppe Ennio Morrone per l’integrazione e la promozione della minoranza Romanì; una proposta di legge del presidente Michele Mirabello sul trasferimento del personale dipendente della società Vibo Sviluppo Spa.

Ai lavori hanno contribuito i consiglieri Franco Sergio, Giuseppe Pedà, Orlandino Greco, Gianluca Gallo e Sinibaldo Esposito.

ENNIO MORRONE

Nel corso della seduta della terza Commissione presieduta dal consigliere regionale Michele Mirabello, è proseguita la discussione della proposta di legge n. 162/X del consigliere regionale Ennio Morrone: “Integrazioni e promozione della minoranza Romani”.

Durante i lavori, Morrone ha illustrato le finalità sociali della proposta di legge con particolare riferimento agli aspetti positivi per quanto riguarda l’integrazione attraverso il concetto di partecipazione attiva e qualificata dei rom. La proposta di legge prevede un Osservatorio territoriale partecipativo in modo da avere un’attività continua sia di vigilanza e di monitoraggio dei diritti fondamentali, sia della valutazione delle iniziative e dei progetti di interazione- integrazione culturale delle comunità romanès.

“In particolar modo – ha dichiarato Morrone – la creazione dell’Osservatorio risponde ad una forte e generalizzata domanda di memoria storica. Nella contemporaneità globalizzata, quest’ultima appare ridotta in brandelli funzionali al sapere politico”.

Il consigliere Mirabello è intervenuto plaudendo all’iniziativa.