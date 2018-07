«Il M5S ha diversi suoi rappresentanti indagati o imputati, ai quali, in ossequio

al principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva, non è stato chiesto,

giustamente, di dimettersi, in attesa di una pronuncia del Tribunale. Tale principio

deve valere anche per il magnifico Rettore Giuseppe Novelli». È quanto afferma il

senatore di Forza Italia, Marco Siclari, rivolgendosi al presidente della commissione

Salute Pierpaolo Sileri, che come noto alle cronache ha denunciato Novelli che oggi

si trova sotto processo per verificare se vi è stata tentata concussione e istigazione

alla corruzione.

«Ritengo doveroso intervenire a favore di uno scienziato che risulta tra le top 5

in Italia per la ricerca e le pubblicazioni effettuati. Il rettore dell’università

di Tor Vergata non è mai stato né di centrodestra né tanto meno di Forza Italia –

spiega Siclari – per cui non si tratta di difendere un uomo di partito bensì un grande

professionista riconosciuto nel mondo per la sua onestà intellettuale e indiscussa

capacità professionale. Trovo inopportuna l’interrogazione al Ministro, con la richiesta

di dimissioni del rettore di uno degli Atenei più importanti d’Italia, che gode di

prestigio nel mondo». Per Siclari «se Novelli ha sbagliato, sarà un tribunale a certificarlo

con sentenza definitiva. Ma – tiene a rimarcare il senatore – il ruolo di potere

del partito in generale, soprattutto se di maggioranza, non può e non deve essere

utilizzato per questioni personali di un parlamentare soprattutto se si tratta di

esercitare pressioni su soggetti più deboli».

Il rettore Novelli rappresenta «una delle eccellenze italiane a livello mondiale».

Rettore dell’università di “Tor Vergata” dal 2013, Novelli ha pubblicato oltre 650

articoli scientifici risultando tra le TOP5 in Italia. Dal 2013 è componente del

gruppo di lavoro “Valutazione della ricerca” della Crui e membro del Consiglio superiore

di Sanità. Proprio di recente, grazie al lavoro di Novelli, è stato siglato un accordo

di finanziamento per oltre 14 milioni di euro con il Credito sportivo, teso a riqualificare

e modernizzare l’Università. «Già queste poche righe bastano a delineare lo spessore

culturale del rettore – prosegue Siclari – che dimostra una onesta intellettuale

sicuramente superiore a chi prova a condizionare la democrazia è la giustizia a colpi

di politica chiedendo le dimissioni di uno scienziato onesto e stimato che non ha

alcuna condanna. Il sospetto che è siano iniziate le manovre di campagna elettorale

per la scelta del nuovo rettore di Tor Vergata. Ed ecco che il M5S – incalza Siclari

– utilizza il solito fango per denigrare l’avversario con lo scopo di occupare i

posti di potere, peggio di quanto avveniva con quella Prima Repubblica che loro dichiarano

sia stata la peggiore». «Sino a quando non arriverà una pronuncia definitiva della

Giustizia – conclude Siclari – ritengo che tutti questi strumenti politici rappresentino

una forzatura della democrazia, al pari di ciò che viene contestato al rettore e

che però è ancora tutto da dimostrare».