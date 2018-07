Inps, caso nazionale Arcuri: Granato (M5S) interroga ministri Di Maio e Bongiorno

La senatrice M5s Bianca Laura Granato, segretaria della commissione Istruzione pubblica

e Beni culturali, ha presentato un’interrogazione ai ministri del Lavoro e della

Pubblica amministrazione, Luigi Di Maio e Giulia Bongiorno, sulla vicenda, passata

alla ribalta nazionale, di Maria Teresa Arcuri, funzionaria Inps di Crotone oggetto

di sanzioni disciplinari per aver posto il problema del possesso dei requisiti di

una dirigente dell’istituto di previdenza ora in servizio nella sede regionale di

Catanzaro. La parlamentare ha chiesto ai ministri interrogati « se non ritengano

opportuno intervenire, nell’ambito delle proprie competenze, nel caso in cui ritenuto

necessario anche tramite atti di natura ispettiva, al fine di verificare: la legittimità

della posizione ricoperta dalla dirigente nonché il possesso dei titoli necessari

per lo svolgimento del ruolo attualmente ricoperto presso l’Inps; il rispetto, da

parte dei competenti organi dell’ente previdenziale, dei principi costituzionali

di buon andamento, imparzialità e accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni

mediante concorso». Nell’interrogazione, la senatrice 5stelle ha ricordato che «

presso il dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio, il

28 giugno scorso l’Inps ha comunicato di prendere atto della fondatezza dei dubbi

della funzionaria circa la validità e l’idoneità delle procedure di mobilità interna

che avevano permesso alla dirigente di transitare da un consorzio partecipato dal

Comune di Crotone dapprima al Ministero dell’Economia e delle Finanze e in seguito

all’Inps». Secondo Granato, «l’esito attuale, certamente temporaneo, appare in

ogni caso paradossale, in quanto da una parte resta la dirigente che sarebbe stata

assunta senza concorso, mentre chi la denuncia viene cacciata».