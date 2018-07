Il Basketball Lamezia comunica di aver trovato l’accordo per il rinnovo con il play

Stefano Marisi. Seconda stagione in maglia gialloblu per il forlivese, play di 190

cm, classe ’83, reduce dalla stupenda cavalcata dei gialloblu con la promozione in

Serie B. Playmaker vecchia scuola, intelligenza cestistica e doti tecniche di categoria

superiore, unite a qualità morali eccezionali, sono il perfetto biglietto da visita

per un giocatore di fondamentale importanza nello scacchiere gialloblu. Carriera

lunghissima iniziata con le V nere della Virtus Bologna, passata praticamente per

tutto lo stivale tra la vecchia B1, la DNA e la DNB con maglie importanti come quelle

di Trieste, Trapani, Sant’Arcangelo e Capo d’Orlando con cui ha vinto la Coppa Italia

della lega 2 e ha raggiunto la prima storica promozione in Serie A dei siciliani.

Abbiamo raccolto le prime sensazioni di Stefano dopo la riconferma:

“Sono davvero felice per la riconferma. Dopo un’annata così dura ma allo stesso tempo

gratificante, sentire la fiducia di tutti mi ha spinto facilmente a fare questa scelta.

Voglio ripagare tutta Lamezia come ho sempre fatto, dando tutto me stesso anche oltre

agli ostacoli”

“Lavorare per la sua riconferma è stato il primo passo che ci siamo imposti – commenta

il presidente Carmelo Pisani- Un passo che andasse al di là delle sue innegabili

doti tecniche, un passo nella direzione di far restare con noi non solo un grande

giocatore, ma un grande uomo e una grande persona che in qualche modo potesse rispecchiare

l’immagine della nostra società. Quindi felicissimo di riabbracciare Stefano insieme

alla sua adorata Cristina per un’altra stagione, e poi chissà…. ”