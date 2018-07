Una donna è entrata nell’area dell’imbarco passando dal varco di uscita del check-in. E ha fatto scattare immediatamente le procedure di emergenza. Paura questa mattina alle 6,46 all’aeroporto di Monaco, quando una donna ha eluso i controlli di sicurezza. Aerei bloccati e passeggeri a terra con la conseguenza di lunghe code per chi si è dovuto imbarcare. La donna è riuscita a far perdere le proprie tracce. Indescrivibile il caos: enormi ritardi in un aeroporto, dove transitano 25 milioni di passeggeri l’anno. La notizia è stata diffusa e confermata da fonti della Polizia federale, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti [http://www.sportellodeidiritti.org/]”. Sicure sanzioni nei confronti del personale che non ha controllato a dovere la zona. La polizia non sa chi è il passeggero che ha violato i controlli. Tutti i passeggeri dell’area d’imbarco del terminal 2, sono stati isolati.