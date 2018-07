Tutto pronto nell’Adelaide Soccer School di Lamezia Terme per l’apertura della prima scuola calcio Milan nella città lametina, presso il centro sportivo “Sangì” di Via del Progresso. Sono aperte sin da ora le iscrizioni per ragazzi e ragazze che da settembre intendono prendere parte ad un progetto sportivo proficuo sia a livello tecnico che umano. Tutte le scuole calcio Milan, infatti, hanno l’obiettivo di far crescere l’atleta dentro e fuori dal campo unendo divertimento ed attività sportiva. Lo staff tecnico della Adelaide seguirà costantemente gli atleti nella propria crescita attraverso il metodo integrato Milan, strumento di allenamento ormai affermato e utilizzato come punto di riferimento in tutto il mondo. Le categorie che ospita la soccer school lametina sono le seguenti: Piccoli Amici (2012/2013/2014), Primi Calci (2010/2011), Pulcini (2008/2009), Esordienti (2006/2007), Giovanissimi (2004/2005). La scuola calcio lametina, ovviamente, sarà supervisionata dai tecnici specializzati del Milan i quali per ben 6 volte l’anno avranno modo di visitare la scuola calcio vivendo di persona l’ambiente della Adelaide. Attualmente l’organigramma della Adelaide Lamezia è il seguente: Presidente Onorario, Adelaide Barcello; Presidente, Alessandro Vinci (Qualifica Uefa B); Vicepresidente, Francesco Fruci; Segretario, Fortunato Buccinnà; Responsabile Comunicazione e Ufficio Stampa, Antonio Gatto; Responsabile Organizzazione, Riccardo Vinci; Responsabile Tecnico, Giuseppe Saladino (Qualifica Uefa A); Tecnici, Beniamino Notaro e Antonio Chirumbolo (entrambi Qualifica Uefa B); Nutrizionista, Paola Scalese. Fisioterapista, Lucia Costantino. Insomma dopo la bella esperienza dello junior camp estivo del Milan, sempre ad opera della Adelaide, sono pronte a partire le attività sportive con diverse iniziative già in itinere come, ad esempio, quella di far partecipare alcuni atleti ad una giornata tutta rossonera a Milano e successivamente visitare San Siro. Infine, nelle prossime settimane è prevista la presentazione di tutte le Milan Academy alla presenza dei dirigenti rossoneri. Per maggiori informazioni si possono contattare i seguenti numeri telefonici: 348.3390717 (Alessandro), 339.5602640 (Fortunato), 338.1708074 (Francesco).