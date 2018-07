CATANZARO – Il Partito democratico rinserra le fila in

vista delle elezioni provinciali del prossimo 31 ottobre e riparte dal

territorio, forte dell’esperienza positiva dell’amministrazione uscente

guidata dal presidente Enzo Bruno. E’ quanto emerso nella riunione dei

sindaci del Partito democratico che ieri sera hanno incontrato il

presidente della Provincia Bruno e il segretario provinciale del partito,

Gianluca Cuda, per un primo confronto interlocutorio finalizzato ad avviare

il percorso elettorale. Si parte, infatti, dalle relazioni di Bruno e Cuda,

per poi registrare l’intenzione dei propri sindaci di valorizzare il

patrimonio fatto di proficuo confronto, grande capacità d’ascolto,

risultati concreti, progetti avviati e infrastrutture riprese o concluse

dopo anni di attesa. Sul tavolo una progettazione di qualità capace di

intercettare finanziamenti nazionali ed europei, che l’Amministrazione

uscente mette a disposizione per ipotecare la guida di Palazzo di Vetro

anche per la prossima tornata.

La riunione di ieri ha fornito l’occasione di dare una informativa sullo

stato dell’arte che vede le Province tornare al voto: è quanto deciso dal

Consiglio dei ministri con il decreto “Milleproroghe”, approvato lo scorso

24 luglio, che fissa l’election day al 31 ottobre, mentre l’Upi nazionale

che aveva chiesto la proroga degli organismi al 31 maggio 2019 e il

superamento della legge Delrio.

Il punto di partenza per le elezioni di ottobre resta il buon operato di

un’amministrazione che ha portato a casa risultati concreti nelle funzioni

competenti, viabilità ed edilizia scolastica, settori che hanno a che fare

con la sicurezza dei cittadini, mantenendo elevata la qualità dei servizi,

allargando la visuale dei bisogni e dell’attenzione delle istanze a tutto

il territorio provinciale, senza ‘creare’ figli e figliastri né comuni

‘periferie dell’impero’.

E tutto questo nelle drammatiche condizioni di difficoltà determinate dai

continui tagli e mancati trasferimenti di risorse che hanno portato molti

Enti in Italia al dissesto. I sindaci sono determinati nel preservare e

rilanciare quanto realizzato dall’Amministrazione Bruno e del Consiglio

provinciale uscente che non può essere disperso con il rischio di azzerare

gli sforzi di un percorso molto positivo.

A portare il proprio contributo al confronto, i sindaci di Sellia, Davide

Zicchinella; Santa Caterina, Ciccio Severino; di Amato, Saverio Ruga; di

Cardinale, Danilo Staglianò; di Zagarise, Domenico Gallelli; di Sant’Andrea

apostolo, Nicola Ramogida; il presidente dell’assemblea provinciale del Pd,

Michele Drosi.

I sindaci del Pd, infine, hanno dato mandato al presidente Bruno e al

segretario provinciale Cuda di convocare una interpartitica del

centrosinistra per rilanciare l’alleanza. Nei prossimi giorni si terrà

un’altra assemblea dei sindaci per iniziare un percorso finalizzato alla

scelta dei candidati della lista, e in maniera condivisa con gli alleati,

arrivare all’individuazione di un candidato presidente che sia aggregante e

capace di interpretare lo spirito dell’amministrazione Bruno per fare del

grande lavoro realizzato un punto di ripartenza verso altri importanti

risultati, nell’interesse e per la crescita di tutto il territorio

provinciale.