L’Alternativa rinnova la solidarietà e la fiducia alla Sindaca e ai Dirigenti comunali e risponde all’attacco di Cariati Unita

Riceviamo e pubblichiamo:

L’ALTERNATIVA, nel rinnovare la totale solidarietà e

fiducia alla Sindaca e ai Dirigenti comunali

coinvolti in questa assurda ed ingiusta vicenda, sente

l’esigenza di rispondere all’ennesimo, vile e strumentale

attacco posto in essere dall’Unione Civica Cariati Unita

con il recente manifesto, che ha imbrattato i muri di

Cariati e offeso l’onestà intellettuale e la vera

DIGNITÀ di tutto il popolo cariatese.

Popolo che per ben due volte ha sostenuto e dato fiducia a questa Sindaca e

alla sua Maggioranza, attribuendo loro un ampio consenso elettorale.

Non saranno né questa spiacevole vicenda – che ci auguriamo si risolverà in

tempi brevi, ponendo la massima fiducia nella Magistratura e nel suo

lavoro – né le continue ed infondate denunce della minoranza – che

sottraggono solo tempo a chi vuole lavorare per il bene comune – ad

impedire al nostro Movimento di amministrare Cariati e di realizzare quel

cambiamento auspicato e fortemente voluto dai cittadini.

Cariati non è un paese senza guida e senza nocchiere e non si trova ad

affrontare alcuna tempesta, la giunta e tutti i consiglieri sono ognuno al

proprio posto a svolgere il loro lavoro, nell’esclusivo e prioritario interesse di

Cariati e dei Cariatesi, garantendo nel migliore dei modi anche la stagione

turistica in corso, nonostante l’ereditato DISSESTO FINANZIARIO di

oltre 35 milioni di euro.

I consiglieri di minoranza soffrono di problemi di memoria quando affermano

che questo è il peggior momento che il nostro paese sta attraversando!

Dimenticano, volutamente, numerose vicende incresciose, dannose e

vergognose, quali il caso SOGEFIL (sollevato anche da chi, oggi, solo per

interessi personali è stato folgorato sulla “via di Damasco”), INCARICHI E

PREBENDE SOLO A PARENTI, AMICI E PRESTANOME, NOMINE

DIRIGENZIALI A FRATELLI…

Altro che “sudditanza”, altro che incapacità amministrativa, altro che vergogna!

Perché non avete provato VERGOGNA quando la gestione amministrativa – in

cui erano presenti sia il vostro “leader perdente” che stretti parenti di attuali

consiglieri di minoranza – dava continui affidamenti diretti e proroghe alla ditta

colpita da interdittiva antimafia già dall’aprile 2014, come se nulla fosse?

Perché il vostro “leader perdente” non si è dimesso insieme al resto

dell’allora maggioranza e non ha provato VERGOGNA quando il paese era

sommerso dall’immondizia e si respirava solo diossina dovuta ai continui

incendi dei fatiscenti e stracolmi cassonetti?

Forse all’epoca vi era sconosciuto il significato del termine DIGNITÀ?

l’ALTERNATIVA continuerà a credere e sostenere fermamente l’operato

dell’Amministrazione comunale con massima fiducia e collaborazione.

Chi ama il proprio paese, lavora pro e non contro!