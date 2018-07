PRIMA PARTITELLA IN FAMIGLIA La prima settimana di preparazione

pre-campionato è andata in archivio, con gli amaranto che agli ordini del

riconfermato mister Giampà, coadiuvato dal suo vice, Loiardo e dal

preparatore dei portieri, Telli, hanno svolto sei giorni duri di

allenamenti col caldo afoso che ha messo a dura prova Scuffia e compagni.

Ieri sabato 28 luglio, ovviamente nel pomeriggio, la squadra peraltro come

negli altri giorni aveva lavorato anche al mattino, ha disputato la prima

partitella della stagione a cui non hanno preso parte capitan Malerba e

l’under Gattabria, leggermente acciaccati. Il test amichevole in

“famiglia”, ha dato utili e buone indicazioni al tecnico, tante le reti

messe a segno, qualcuna di ottima fattura, sugli scudi, Voltasio, Catalano

e Faella, quest’ultimo nonostante il fisico possente, già quasi in forma

campionato. Il condottiero amaranto nel frattempo ha concesso una giornata

di riposo ai suoi, così l’ultima domenica di luglio chi preferisce la potrà

trascorrere in famiglia o al mare. Si riprenderà a “sudare” domani, lunedì,

con la solita doppia seduta, fino a sabato prossimo, 4 agosto.

Attualmente a disposizione di Giampà ci sono i portieri Scuffia e Spano, i

difensori Malerba e Cordova, i centrocampisti Voltasio, Gattabria, Riitano,

Filippone e Suraci e gli attaccanti Catalano e Faella.