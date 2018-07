di Sigfrido Parrello

La U.S. Palmese 1912 ha ufficializzato di aver

concluso l’accordo per la prossima stagione di Serie D 2018-2019 con

difensore Raffaele Gambuzza (in foto con i Presidenti Vincenzo Longo e

Pino Carbone). Nello stesso tempo la Società neroverde ha rinnovato il

contratto di Nello Gambi.

RAFFAELE GAMBUZZA: difensore centrale, siciliano di Modica, classe 1985,

Gambuzza ha militato sempre in campionati di Serie D e Serie C (Gela,

Marsala, Bisceglie, Martina Franca, Fondi, Igea Virtus). Nella passata

stagione giocava nel Team Altamura.