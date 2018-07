Nel pomeriggio di ieri si è verificato un episodio di grave serietà. Una volante della Polizia Locale, giunta in località Tonnara per svolgere servizio d’ordine, è stata danneggiata con la foratura dei pneumatici anteriore e posteriore destro. L’episodio, avvenuto nei pressi di una nota struttura balneare, è immediatamente stato segnalato dagli agenti in servizio ai propri superiori e l’auto è stata trasportata in officina per le riparazioni del caso.

L’Amministrazione Comunale tutta condanna il grave gesto di delinquenza commesso ai danni del corpo di Polizia Locale di Palmi, rimarcando la gravità dell’accaduto, che non può e non deve essere derubricato ad un semplice atto di vandalismo. Quanto accaduto è un vero e proprio episodio di delinquenza, un grave affronto alle istituzioni.

Il sindaco Giuseppe Ranuccio ha espresso il proprio pensiero e la propria vicinanza alla Polizia Locale: «Purtroppo, ancora una volta, siamo costretti a commentare e denunciare un grave episodio di delinquenza. Questa volta però, ad essere preso di mira non è stato un semplice arredo urbano, che pur con molta fatica stiamo installando in varie parti della città, ma l’accaduto è molto più grave, perché a fare le spese è un simbolo di legalità e controllo del territorio. Nella giornata di ieri infatti, in località Tonnara, alcuni vigliacchi hanno preso di mira una delle volanti del corpo della Polizia Locale, impegnate come sempre a presidio del territorio e dei cittadini, forandone le gomme. Come Amministrazione Comunale, condanniamo con forza questo gesto ed esprimiamo la massima solidarietà al Comandante Francesco Managò ed all’intero corpo della Polizia Locale, eccellenza della nostra città, che ogni giorno si batte per il rispetto delle regole e la tutela della legalità».