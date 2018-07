La giovanissima scrittrice Miriam Giorgi, 17 anni, di San Luca’, insignita per meriti

letterari dell’ onorificenza di “Alfiere della Repubblica” da parte del Presidente

Mattarella, e’ stata ospite dell’Assessore alla Cultura di Taurianova, Luigi Mamone,

nel corso di un incontro con l’autore nel Salone delle Feste dell’ex Municipio di

Radicena condotto da Amalia Papasidero e Simona Mileto con il supporto della scrittrice

Marzia Matalone nel contesto degli appuntamenti della rassegna ” Arte che parla”.

La giovanissima scrittrice ha impressionato il pubblico per la maturita’ e la ricchezza

del proprio linguaggio narrativo che – a prescindere dal genere fantasy dei due volumi

della saga Angels- impressiona per lo stile asciutto, assolutamente scevro da ridondanze

e impropri utilizzi di aggettivazione, e capace pertanto di calare il lettore in

atmosfere mitteleuropee assolutamente lontane dal provincialismo e dai luoghi comuni

di uno strapaese incapace di elidere i pregiudizi e la subalternità letteraria degli

ultimi anni, portandola a descrivere con rara maestria l’eterno confronto fra il

bene e il male. Ma oltre a cio’ Miriam Giorgi, studentessa di ragioneria con il sogno

di fare l’ingegnere e la passione per la lettura al punto da aver dato vita ad

un seguito blog sul quale recensisce le nuove pubblicazioni di moltissimi autori

e case editrici, e’ uno dei tanti giovani che attraverso la lettura e la scrittura

dimostrano che solo la cultura possa vincere l’ isolamento e la cortina di prevenzione

che circonda la Calabria in generale, e i paesi della locride e San Luca in particolare.Gli

angeli- ha detto la Giorgi- li immagino buoni, ” custodi” , “nascosti” che operano

sotto apparenze umane o “caduti “,divenuti cattivi, e “disertori”, che deviano dal

bene per seguire il male. Un po’ la parafrasi di quanto accade nella vita. L’ Assessore

Mamone nel suo saluto ha sottolineato come la Giorgi sia la conferma dell’emergere

del tanto auspicato nuovo linguaggio narrativo calabrese . Non casualmente la targa

con cui e’ stata omaggiata ha come motivazione : ” Alfiere della Repubblica e pioniere

di una nuova narrativa calabrese “.