Omissioni, sperperi e “distrazioni”: così la speculazione ha “regalato”

il patrimonio immobiliare delle Asp e delle Aziende ospedaliere

calabresi. Un patrimonio di oltre 1 miliardo e 300 milioni di euro (il valore effettivo

complessivo potrebbe superare i 2,5 miliardi) che ora rischia

di passare, con un meccanismo truffaldino, in mano ai privati.

Molti terreni infatti sono già stati espropriati per usucapione, come certificato

da due sentenze del Tribunale di palmi. Per terreni di oltre

460mila metri quadrati, di proprietà dell’Asp di Reggio Calabria, con un valore

molto sottostimato di 3milioni e 800mila euro, sono invece in corso

dodici cause.

Dai documenti ufficiali, raccolti dal consigliere regionale Carlo Guccione, emerge

una gestione scellerata e poco oculata del patrimonio. Molti beni

producono redditi irrisori (con canoni di fitto annuo inferiori a tre euro). Numerosi

contratti sono scaduti addirittura negli anni ’20-30 o negli

atti ufficiali viene riportata la dicitura “Contratto orale”.