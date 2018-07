Questo pomeriggio, alle ore 16,00 presso lo Stadio “Morreale – Proto”, la Cittanovese tornerà in campo per iniziare la preparazione pre campionato. L’allenatore giallorosso Domenico Zito avrà da subito a disposizione 23 calciatori, tra riconferme, volti nuovi e componenti della Juniores. Un organico praticamente completo, che dà il senso del lavoro proficuo e costante svolto dalla Società e dall’area tecnica nelle scorse settimane.

Per l’avvio dei lavori, sull’onda di un entusiasmo straordinario, sono attesi allo stadio decine di tifosi.

“Siamo soddisfatti del mercato svolto in queste settimane – questo il messaggio della Società giallorossa – e giungiamo al raduno della squadra praticamente con un organico completo in ogni reparto. Mancano alcuni ritocchi in chiave under, ma arriveranno anche questi nel giro di qualche giorno. La rosa è di qualità e presenta elementi di assoluto spessore per la categoria. Crediamo fermamente nel valore di questo progetto e siamo certi che quest’anno potremo alzare per davvero l’asticella delle ambizioni. Intanto riteniamo opportuno porgere un ringraziamento a tutti i nostri calciatori; la loro serietà e la loro disponibilità è stata da subito apprezzata dalla dirigenza e dello staff tecnico. Professionisti a tutto tondo, che hanno anche accettato di abbassare il loro onorario pur di abbracciare un percorso sportivo entusiasmante. Un segnale forte, bello e significativo che questa Società non può sottovalutare. A loro, a tutti i collaboratori giallorossi, al mister e allo staff tecnico vanno i più appassionati auguri di buon lavoro per questa nuova avventura calcistica”.

Di seguito la lista dei convocati per la preparazione:

PORTIERI

Luca D’Aguì, classe ‘99

Pasquale Foti, classe ‘00

Pasquale Loprevite, classe ‘99

DIFENSORI CENTRALI

Riccardo Mansueto, classe ‘99

Angelo Ansalone, classe ‘94

Salvatore Scoppetta, classe ‘86

Francesco Arena, classe ‘00

Luka Thomas, classe ‘90

ESTERNI

Giuseppe Paviglianiti, classe ‘93

Salvatore Serleti, classe ‘98

Aurelio Barilaro, classe ‘94

Simone Genovesi, classe ‘99

CENTROCAMPISTI

Giuseppe Sapone, classe ‘93

Antonio Crucitti, classe ‘87

Emanuel Gioia, classe ‘97

Kalifa Touray, classe ‘99

Sambu Baraje, classe ‘99

Vincenzo D’Agostino, classe ‘00

ATTACCANTI

Alessandro Ficara, classe ‘91

Francesco Postorino, classe ‘93

Francesco Napolitano, classe ‘99

Simone Fioretti, classe ‘95

Benito Cataldi, classe ‘98

STAFF

Domenico Zito, allenatore

Vincenzo Prochilo, allenatore in seconda

Antonino Gullo, preparatore atletico

Raffaele Giacobbe, preparatore portieri

Antonino Zucco, fisioterapista

Giuseppe Fiumara, match analysis

Al gruppo si aggregheranno anche alcuni calciatori in prova.