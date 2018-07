L’episodio occorso ad una pattuglia della Polizia Locale in servizio alla Tonnara

di Palmi è, senza mezzi termini, un grave atto intimidatorio ai danni di chi presta

la sua attività per garantire il rispetto della legalità e la sicurezza della comunità.

Nell’esprimere la nostra piena solidarietà alle donne e agli uomini guidati dal

dott. Francesco Managò, sappiamo che il loro quotidiano impegno non verrà per questo

meno.

Circolo Armino