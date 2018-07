BAGNARA CALABRA – Al via a Porelli, storico quartiere della cittadina della Costa Viola, l’iniziativa “Vivi il Borgo”. Due, per ora, gli appuntamenti in programma, il 31 luglio “A spasso nel Borgo”, e il 2 agosto “Luci e suoni nel Borgo”.

Scorci caratteristici, chiese, monumenti, le viuzze del Borgo, i prodotti tipici, faranno da scenario alla passeggiata che il 31 luglio alle ore 21.30, prenderà il via dall’antica e bellissima Chiesa del Carmine, per poi risalire verso il Borgo attraversando il Ponte Caravilla, visitando il Palazzo Ducale dei Ruffo di Bagnara, e passando per Villa De Leo. La Chiesa del Cappuccini, il “lavatoio”, il rione Paolotti, e la chiesetta della Madonna della Montagna, faranno immergere il visitatore in un’amosfera particolare e unica. La passeggiata si concluderà a Piazza San Nicola al suono della tarantella, e con un momento conviviale. Il 2 agosto invece alle ore 22.00 in Piazza Cappuccini il concerto dell’Orchestra di Fiati “Città di Bagnara”, per poi intorno alle 23.00 illuminare la scala sulla Via XXIV Maggio, per un tripudio di musica, luci e colori.

“Vivi il Borgo”, così come altre iniziative realizzate in passato, (La prima Festa di Quartiere – Natale nel Borgo – Via Crucis Vivente – Convegni ed eventi promozionali) organizzate da un gruppo di associazioni, dalla Parrocchia e dalla Congrega dell’Immacolata, punta al recupero e alla rivitalizzazione delle aree interne che rappresentano la storia e la ricchezza del territorio.