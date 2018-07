“Al via le giornate informative itineranti per lo sviluppo del settore pesca”

Il Flag dello Stretto inizia la sua fase operativa con le giornate informative itineranti per lo sviluppo della pesca e del settore marittimo, in un’aria di pertinenza che abbraccia ben 20 comuni costieri per una estensione di circa 775 kmq. La prima giornata di animazione è prevista per venerdì 3 agosto alle ore 19, a Bagnara Calabra, nella centralissima piazza Matteotti prospiciente il Municipio e la Pro Loco, ed interverranno il presidente del Flag dello Stretto, Antonio Alvaro, il dirigente generale del settore agricolo regionale, Carmelo Salvino, il dirigente regionale e responsabile del PO Feamp Calabria, Cosimo Caridi, il consigliere regionale delegato Mauro D’Acri. L’occasione sarà rivolta, oltre alle istituzioni locali, in particolare ai pescatori, ai proprietari, agli armatori delle imbarcazioni da pesca e alle pmi che si occupano di lavorazione, trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico, con l’opportunità anche di aprire nuove aziende e avviare nuove attività. Nei giorni a seguire, poi, si continuerà con altri appuntamenti nel territorio di pertinenza del Flag dello Stretto in cui la struttura tecnica del Flag sarà a completa disposizione per tutti gli operatori interessati e per supportare, nelle puntuali informazioni, i loro tecnici per la redazione dei progetti. Con l’approvazione dei Bandi PO FEAMP 2014-2020, in conformità alle disposizioni della Regione Calabria e dei Regolamenti Europei che normano il PO FEAMP stesso, vi è infatti un’ampia opportunità da cogliere e trasformarla in progetti concreti come gli interventi specifici “per l’acquisto di mezzi ed attrezzature atti al trasporto ed idonei alla vendita diretta del pescato; per il miglioramento delle attività di trasformazione; per la progettazione e realizzazione di itinerari a mare per la fruizione e l’accessibilità delle zone costiere e delle aree di pesca; per la rifunzionalizzazione dei porti destinati alle attività di pesca; per gli interventi per la realizzazione di friggitorie e laboratori di trasformazione; per la realizzazione di pescaturismo ed ittiturismo”. Lo scopo, quindi, è quello di promuovere attraverso tali misure, l’innovazione in tutte le fasi della filiera dei prodotti della pesca. Il territorio facente parte del Flag dello Stretto, per la nuova programmazione, include tutta l’area del “Basso Tirreno Calabrese” con i seguenti comuni: Bagnara Calabra, Briatico, Gioia Tauro, Joppolo, Melito di Porto Salvo, Montebello Ionico, Motta San Giovanni, Nicotera, Palmi, Parghelia, Pizzo, Reggio Calabria, Ricadi, San Ferdinando, Scilla, Seminara, Tropea, Vibo Valentia, Villa San Giovanni e Zambrone. Tutti i dettagli dei bandi pubblicati e con scadenza alle ore 12.00 del 14 settembre 2018, sono consultabili sul sito istituzionale del Flag dello Stretto nella sezione notizie Bandi e Avvisi.