Prenderà il via domani alle 21.45 sul lungomare di Gioia Tauro, la seconda

edizione di “Futura”, la manifestazione organizzata dall’associazione

politico culturale “La città futura”.

Una tre giorni di dibattiti su importanti questioni a cui parteciperanno

illustri ospiti tra relatori e giornalisti.

Il programma – La prima sera (martedì 31 luglio), grazie all’intervento

dell’ex ministro e Costituzionalista Salvo Andò il dibattito partirà

dall’articolo 10 della Costituzione per parlare di accoglienza.

Toccherà poi al sindaco di San Ferdinando Andrea Tripodi ed a Pasquale

Ambrosino di Exodus raccontare come a San Ferdinando si sta sta

concretamente lavorando per superare le difficoltà che nascono dalla

baraccopoli. Il dibattito sarà moderato da Viviana Minasi.

Per L’associazione La Città Futura introdurrà Carmen Moliterno e interverrà

Andrea Màcino.

Domenico Mammola avrà il compito di moderare il secondo incontro (mercoledì

1 agosto) che sarà incentrato sullo sviluppo della Piana e sulle

opportunità derivanti dalla collaborazione tra i diversi comuni. Saranno

presenti i presidenti dell’assemblea e del comitato dell’associazione città

degli ulivi, Giuseppe Idà sindaco di Rosarno ed Emanuele Oliveri primo

cittadino di Melicuccà. Insieme a loro interverrà anche il consigliere

metropolitano e sindaco di Taurianova Fabio Scionti.

Introdurrà per l’associazione “La Città Futura” Valerio Romano.

Le potenzialità ed i limiti della normativa sullo scioglimento dei consigli

comunali per infiltrazioni mafiose sarà il tema dell’ulltima sera (giovedì

1 agosto).

Interverrà Gianpaolo Catanzariti dell’Unione Camere penali di Reggio

Calabria e tra i promotori della raccolta firme per la proposta di legge di

iniziativa popolare per modificare la norma.

L’incontro sarà moderato da Agostino Pantano. Per l’associazione “La Città

Futura” introdurrà Francesca Guerrisi e interverrà Aldo Alessio.