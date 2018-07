Un grande fine settimana di musica, cinema, spettacolo e cultura per

Cittanova. Venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 agosto il suggestivo scenario

di Piazza Calvario – a partire dalle ore 21 e 30 – farà da cornice a

“Cittanova4Century”, la rassegna con grandi ospiti che rappresenta una vera

e propria narrazione identitaria in occasione dei 400 anni del centro

pianigiano, una delle porte dell’Aspromonte e crocevia di importanti

suggestioni culturali. La rassegna, fortemente voluta dall’Amministrazione

comunale di Cittanova guidata da *Francesco Cosentino*, è stata ideata e

sarà condotta dai giornalisti *Paola Bottero* e *Alessandro Russo*. Ospite

d’onore per tutte è tre le serate sarà *Gianni Quaranta*, vincitore del *Premio

Oscar* per la scenografia per “Camera con vista” di James Ivory, che ha

lavorato con i grandi del cinema italiano e internazionale: solo per

citarne alcuni, oltre ad Ivory, Franco Zeffirelli (“Fratello sole, sorella

luna”, “Gesù di Nazareth”, “Otello”), Bernardo Bertolucci (“Novecento”),

Lina Wertmüller (“Tutto a posto e niente in ordine”) e Gérard Corbiau

(“Farinelli voce regina”, per il quale si è aggiudicato il César).

Tre temi, uno per serata – radici, donne e amore – saranno sviluppati

attraverso prestigiosi ospiti, in un alternarsi di esibizioni e di

interviste che porteranno al finale con la proiezione di tre importanti

film: *“Tutti i soldi del mondo”* di Ridley Scott, che parla del rapimento

di Paul Getty junior e della stagione dei sequestri in Aspromonte che

“marchiò” in negativo la Calabria a livello mondiale; *“Ninna nanna”, *di

due giovani registi, il calabrese *Enzo Russo* e *Dario Germani* (entrambi

presenti a Cittanova), che offrirà lo spunto per parlare di maternità e

universo femminile; *“Bismillah”*, cortometraggio del giovane regista

calabrese *Alessandro Grande* (presente con il produttore *Luca Marino*),

vincitore del *David di Donatello 2018*, un’opera pluripremiata che senza

retorica si immerge con semplicità nel mondo di una famiglia normale di

migranti e che aiuterà a riflettere sul significato della parola amore.

La musica offrirà forti emozioni con tre protagonisti assoluti: *Francesco

Loccisano*, maestro di chitarra battente con collaborazioni nazionali e

internazionali; *Marinella Rodà* (accompagnata da Alessandro Calcaramo alla

chitarra e da Rocco Camera alla fisarmonica), una delle voci più belle

della nostra terra; *Fabio Macagnino*, voce e chitarra irriverenti e

talentuose, che ha portato una ventata di novità nel panorama musicale

calabrese. Due giovani attori calabresi saranno tra i mattatori delle prime

due serate: *Alessio Praticò*, uno dei protagonisti della serie Tv Sky di

Niccolò Ammanniti “Il miracolo” (girata in parte a Cittanova), che ha al

suo attivo ruoli importanti in film come “Lea” di Marco Tullio Giordana e

“Antonia”, prodotta da Luca Guadagnino, e partecipazioni rilevanti a

fiction e serie come “Solo” e “Il cacciatore”; *Annalisa Insardà*, che è

approdata al cinema con “L’ospite segreto” di Paolo Modugno, “Lettere dalla

Sicilia” di Manuel Giliberti e “Un battito di vita” di Virginia Barrett,

lavorando anche in fiction televisive di successo come “Vivere”,

“Ricominciare”, “Carabinieri”, “Un caso di coscienza”.

Il mondo della cultura e dell’informazione avrà tre importanti momenti con

la corrispondente Rai da Bruxelles nonché vicedirettore della Tgr Rai

nazionale, *Giuseppina Paterniti*, e con gli scrittori *Mimmo Gangemi*

e *Gioacchino

Criaco*, tra i più alti rappresentanti della narrativa calabrese,

proiettati con le loro opere a livello internazionale. Il mondo

dell’imprenditoria sarà rappresentato da *Antonella Dodaro*, amministratore

di Finedit (già società editrice del Quotidiano della Calabria), mentre per

le istituzioni saranno presenti il presidente del Parco d’Aspromonte *Giuseppe

Bombino* e il presidente del Consiglio regionale della Calabria *Nicola

Irto*. Nella serata conclusiva della rassegna, domenica 5 agosto, dopo il

successo della scorsa estate tornerà a Cittanova *Gerardo Sacco*, il

maestro orafo che il mondo ci invidia e che mostrerà alcune delle sue opere

e ritroverà il Premio Oscar Gianni Quaranta con il quale ha collaborato per

alcune opere di Franco Zeffirelli. La rassegna, organizzata

dall’Associazione culturale *Incroci*, ha il patrocinio della *Calabria

Film Commission.