BORGIA (CZ) – “Anche quest’anno non è stato facile

conciliare le difficoltà economiche e logistiche con la voglia di regalare

ai nostri concittadini e ai turisti una programmazione ricca e divertente,

ma grazie al lavoro della nostra squadra guidata dal sindaco Elisabeth

Sacco, ai colleghi della Giunta, e alla consigliera delega allo Spettacolo

Silvia Lanatà, abbiamo portato a termine la nostra missione speriamo, nel

migliore dei modi”. E’ quanto afferma Giovanni Nobile, assessore con delega

alla Cultura del Comune di Borgia, nel diffondere la programmazione di

“Borgia d’Agosto 2018”, che, partita nei giorni scorsi andrà avanti con

ritmo incalzante fino al 2 settembre.

“Diverse iniziative – prosegue Nobile – si sono già svolte nelle scorse

settimane, ottenendo un caloroso consenso da parte dei nostri cittadini,

mentre in segno di rispetto per gli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto

la nostra comunità abbiamo deciso di posticipare altri appuntamenti in

programma in questi giorni ed avviare la programmazione degli eventi di

animazione estiva in sordina. Siamo comunque soddisfatti di poter proporre

un calendario intenso ed eterogeneo, attento a tutte le declinazioni delle

diverse arti espressione della cultura e che cerca di soddisfare le

esigenze di tutte fasce d’età. Il tutto ovviamente grazie anche al grande

coinvolgimento delle associazioni che svolgono un fondamentale e meritorio

lavoro di aggregazione nel nostro territorio”.

Quest’anno inoltre, il Comune può anche contare su un piccolo contributo

regionale per la realizzazione degli eventi estivi che verrà destinato

quasi totalmente per il Borgia Film Festival, in programmazione del 9

all’11 agosto in villa Pertini.

Teatro, karaoke, danza, concerti, giochi, enogastronomia: un programma

ricco di eventi che, come detto, è già partito ospitando diversi saggi di

danza, due concerti musicali a cura della Magna Graecia Flute Choir, la

rappresentazione Giulietta e Romeo, un’opera moderna danzata a cura

dell’ASD Maison de la Dance, e la festa dei carretti a cura della Pro Loco.

A partire da oggi invece “Ciak si balla”, spettacolo di fine anno a cura

dell’ASD MP Dance, dalle ore 21 in Villa Pertini; “La combriccola

dell’allegria”, spettacolo di animazione per grandi e piccini” con due

appuntamenti previsti per martedì 31 Luglio in piazza Nassiriya e domenica

5 Agosto in Piazza Ortona; la serata finale del “Memorial Ninni Tavano”, a

cura dell’associazione Auriga, che si svolgerà giovedì 2 Agosto a partire

dalle 18 in Villa Pitaro, il “I° Festival dell’Organetto e della

Fisarmonica”, Venerdì 3 Agosto dalle ore 21 in Piazza Ortona e “Sera

d’Estate”, a cura dell’associazione Il Cenacolo, con Mr Domy Showman,

Musica… sapori e buona compagnia, Sabato 4 agosto, alle ore 21 in Villa

Pitaro. Spazio anche alle esibizioni dell’associazione musicale Cimarosa,

con il “Saggio di fine anno” previsto sempre per Sabato 4 Agosto, alle ore

18:30 in Piazza Ortona e “Bimbi in musica” che andrà in scena il 25 Agosto

ancora alle ore 18:30 in Piazza Ortona.

Lunedì 6 agosto sarà la volta di uno spettacolo di intrattenimento con il

“Gatto e la volpe Band Show” a partire dalle 21:30 su corso Mazzini, mentre

martedì 7 agosto in Piazza Ortona e mercoledì 22 Agosto in piazza Nassiriya

due serate dedicate al “Karaoke con il Team Dome Deejay”; da giovedì 9 a

sabato 11 Agosto sarà protagonista il cinema con la “VII edizione del

Borgia Film Festival”, in Villa Pertini; sempre dal 9 al 13 Agosto in

Piazza Ortona andrà in scena, a partire dalle 18:30, la seconda edizione

degli incontri letterari “Traiettorie al tramonto” a cura dell’associazione

Verso Itaca; domenica 12 Agosto invece “Omaggio al mare e alle sue

creature”, spettacolo di intrattenimento a cura dell’Associazione Il

Cenacolo; Due serate di intrattenimento per Lunedì 13 agosto, dalle 20:30

su Corso Mazzini “Estate in….musica e divertimento” a cura di Civico 1009

mentre in piazza Nassiriya andrà in scena il Concorso Regina della moda

2018, Selezione regionale, a cura dell’Associazione Art&Communication

Centre; mercoledì 15 Agosto la Sagra del tartufo gelato di Pizzo, alle ore

21.30 in piazza Nassiriya, a cura dell’Associazione Calabria eventi e non

solo, mentre giovedì 16 Agosto tornerà protagonista il grande Jazz con

Rocco Riccelli Quintet in Tribute to Miles Davis, dalle 21.30 in Piazza

Ortona. Chiusura della settimana, venerdì 17 e sabato 18 agosto, con la

“Festa della Birra sotto le stelle”, a cura dell’Associazione La Goccia,

all’interno della quale verrà anche ospitato il “Carnevale estivo” a cura

della Pro Loco.

Giovedì 23 agosto si ride in Villa Pertini con lo spettacolo teatrale “Comu

vo Diu” con Piero Procopio, a cura dell’Associazione Hercules, mentre

sabato 25 Agosto sarà la volta di “Divertiamoci insieme”, sagra del

morzello e serata di intrattenimento musicale a cura dell’Associazione U

Pirajunu, in Piazza Nassiriya a partire dalle 20.30; domenica 26 Agosto in

Villa Pertini alle ore 21 esordio per Maria Grazia Peruzzi, giovane talento

borgese che si esibirà in un live dal titolo Una Voce tra le stelle.

L’estate borgese chiuderà infine con Arte in Movimento, rassegna di street

art, music and food, da lunedì 27 agosto a domenica 2 settembre a cura del

Comune di Borgia e dei Volontari del servizio civile nazionale.