A dire il vero fare il bagno nella merda non è cosa da tutti, ci vorrebbe un coraggio che solo i bagnanti in vacanza possono avere e purtroppo, a volte, sono costretti. Se la fogna è la coscienza della città, come ci diceva Victor Hugo, non è che c’è molto da stare allegri.

È da anni che i cittadini che desiderano trovare un po’ di ristoro al mare, si trovano davanti un immensa porcheria, a volte azzurra con chiazze marroni e dove galleggia di tutto, a volte con chiazze marroni e odori nauseabondi da far stravolgere anche gli stomaci più forti.

Ora, non stiamo a descrivere il mare della Jonica che ha anche le sue criticità ma si cerca di far finta di nulla, però in molti casi, anche in quelle zone, dove molti cittadini che “snobbano” la Tonnara di Palmi, si recano per farsi, come dire, un bagno al mare decente. Ma, chi non ha la possibilità di farsi circa ottanta chilometri tra viaggio di andata e ritorno e va alla Tonnara di Palmi, trovandosi una “fogna a cielo aperto”, come fa? Chi ha dei bambini piccoli ai quali viene consigliata l’aria di mare e si trovano a respirare odori peggio di una cloaca fognaria, come fanno? E se non possono permettersi economicamente di andare altrove? Gli anziani, le persone che amano il mare, i semplici cittadini della Piana di Gioia Tauro che scelgono quella che era una perla della Costa Viola, cosa faranno?

Il sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, non potrebbe attuare una “tolleranza zero” sugli scarichi fognari abusivi avvalendosi della polizia locale e di altre forze dell’ordine? Possibile, caro Sindaco Ranuccio che una soluzione è un’utopia a trovarla, come quella di fare un bagno decente in un mare pulito?

(GL)

*Foto e video postate dai nostri lettori su Facebook