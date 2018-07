Ad un mese dalla fortunata presentazione di “A un passo dal cuore” è proprio il caso di dire “l’Amore vince anche in lettura”. Continua il successo del libro d’esordio dell’autrice Daniela Santelli, un romanzo rosa che con la sua intensa e sagace trama è entrato nel cuore e nelle “case” delle persone!!! Chi non ha mai sofferto i “tormenti amorosi”??? Sono proprio queste suggestioni, che ci portano a meditare su di noi e sul nostro essere, descrivere il “quotidiano” con tutto lo stress e le fatiche che comporta; il “ritrovarsi”, il vivere un supplizio amoroso, rendono Giulia, la protagonista del libro, una di noi…

Un ‘eroina dei tempi moderni, una donna impegnata nel lavoro ma nello stesso tempo, ancorata, ai suoi affetti, alla famiglia punto fondamentale della sua vita, alle sue amiche, deliziose consigliere e complici, sempre disponibili a sostenere con grande affetto la dolce Giulia. Una Giulia che con la sua tormentata storia d’amore, ritroviamo sotto gli ombrelloni delle varie spiagge tirreniche – ioniche e nelle varie città d’Italia. Questo è motivo di orgoglio per la Casa Editrice “Bertoni” dal cuore “sensibile”, in quanto ha creduto e sostenuto un romanzo vicino all’universo “femminile” come “A un passo dal cuore”, ed ancora, per l’autrice Daniela Santelli felice ed emozionata per tal successo che il suo libro sta riscuotendo!!!