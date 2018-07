di Angela Strano

DELIANUOVA – Quest’anno, la consueta festa patronale in onore di Maria Santissima delle Grazie, che si svolge sempre nell’ultima domenica di luglio, ha visto lo svolgersi, oltre ai consueti riti religiosi, la cerimonia dell’incoronazione della statua della Madonna. Il giorno della vigilia, infatti, durante la celebrazione della Santa Messa nella piazza antistante la Chiesa, il vescovo della diocesi di Oppido – Palmi, Mons. Francesco Milito, ha incoronato la Madonna e il Bambinello. L’eucarestia è stata concelebrata da Don Giancarlo Musicò, Don Emanuele Leuzzi e Don Antonio Santoro, presenti le autorità civili e militari. Don Giancarlo, porgendo il benvenuto al vescovo, ha affermato che “la cerimonia dell’incoronazione era stata pensata dal compianto parroco Don Bruno Cocolo e rappresenta un gesto che dimostra l’attaccamento del popolo deliese alla Vergine Maria, un evento che si aggiunge ad altri due avvenimneti dell’anno in corso, il ritorno alla casa del Padre di Don Bruno e la nomina di Don Emanuele Leuzzi a parroco della Chiesa deliese”. Il vescovo ha incentrato l’omelia sulla figura di Maria dispensatrice di grazie. Le corone della Madonna e del Bambinello sono opera dell’orafo di Scido, Domenico Frisina. La cerimonia dell’incoronazione si è conclusa con uno spettacolo pirotecnico. Accanto al programma religioso la festa è stata rallegrata dallo svolgersi di due commedie teatrali, di un concerto e, per il secondo anno consecutivo, si è tenuto il raduno dei giganti.