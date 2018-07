PALMI – Indigenza e diritti mancati: è il calvario che si trova ad affrontare quotidianamente un bambino allettato con gravi disabilità che vive insieme alla sua famiglia alla Tonnara di Palmi. L’abusivismo degli anni scorsi ha portato alla costruzione di case che, in mancanza di una sanatoria, si trovano ora senza servizi essenziali. La famiglia Speranza, costretta a convivere in assenza degli allacci alle fogne comunali, si è dovuta dunque adeguare all’utilizzo dei pozzi neri, vicenda che ha comportato la presenza di un’aria irrespirabile ed una situazione al limite della tolleranza. Il padre del ragazzo, per cercare di trovare una soluzione alla problematica, chiede un aiuto all’amministrazione comunale di Palmi. GUARDA IL VIDEO