Nella giornata di ieri, 30 luglio, i Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno durante un preordinato servizio di controllo del territorio, decidevano di controllare i soggetti sottoposti a misura cautelare nell’ambito del Comune di Sorianello. In particolare veniva controllata, presso la sua abitazione, INZILLO Viola cl. 66, già tratta in arresto nell’ambito dell’operazione convenzionalmente denominata “Black widows”. I militari notavano la stessa mentre che si trovava in un terreno, di proprietà di terze persone, di fronte alla sua abitazione. La INZILLO, quindi, senza dare spiegazioni nel merito, veniva tratta in arresto per il reato di evasione e posta nuovamente ai domiciliari in attesa del rito direttissimo.