«A Federico Milia, neo coordinatore di Forza Italia Giovani della Città Metropolitana di Reggio Calabria , vanno i miei più affettuosi auguri di buon lavoro». Lo dichiara Maria Tripodi, deputata reggina di Forza Italia e già responsabile orgazzazione fig, che commenta così la nomina ratificata in queste ore dal Coordinamento Regionale del movimento giovanile azzurro.

«Milia – continua l’esponente azzurra – già attivissimo in ambito universitario e regista insieme ai nostri ragazzi di Studenti Per le Libertà, di molte vittorie del centrodestra giovanile, e’ la figura che ha trovato la più larga condivisione locale, per ricoprire l’importante ruolo. Una scelta – prosegue la deputata – perfetta sintesi tra l’esperienza portata avanti con passione dal Presidente naz. degli Studenti nonché Vicario Regionale Giuseppe Romeo, e dal commissario cittadino pro-tempore Vincenzo Primerano, che anche in questa sede ringrazio per il prezioso lavoro profuso e i risultati ottenuti; e il rinnovamento in atto a tutti i livelli all’interno di Forza Italia. Sono certa che anche a livello giovanile come già sta avvenendo per le istituzioni, che contano l’autorevole rappresentanza dei colleghi parlamentari reggini Cannizzaro e Siclari, la provincia di Reggio Calabria porterà il movimento saldamente guidato dal Presidente Berlusconi, a primeggiare a livello nazionale come già avvenuto alle elezioni del 4 marzo scorso», conclude Tripodi.